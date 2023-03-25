ضبط صاحب مصنع غير مرخص بتهمة إنتاج منشطات في دار السلام

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بإدارة مصنع دون ترخيص، لإنتاج منشطات مجهولة المصدر والترويج لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش المصنع المشار إليه عُثر بداخله على (كميات كبيرة من المنشطات مختلفة الأنواع – الأدوات المستخدمة في تصنيع المنشطات - هاتف محمول).

وبمواجهته، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وبحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة.