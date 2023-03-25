ضبط راكب حاول تهريب كمية من مستلزمات «المحمول» وآخر بحوزته 8 خناجر

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات التليفون المحمول، كما تمّ ضبط راكب مصري أيضًا بحوزته 8 خناجر ذات أحجام متنوعة.

الحالة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الكويت، وتم وقف أحد الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية بعد تفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، وتلاحظ وجود كثافات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا أسفر ذلك عن وجود كمية من مستلزمات التليفون المحمول بين طيات الملابس بالحقائب والبطاريات داخل الجوارب.

وبلغ إجمالي المضبوطات 259 وحدة من تلك المستلزمات عبارة عن 80 بطارية iphone و50 شاشة و40 كيس بداخلها قطع غيار و29 بطارية لأنواع أخرى من التليفونات و27 إسكرينة و6 تليفونات وقطع غيار اخري للتليفون المحمول، شارك في الضبط أحمد إبراهيم عمر مأمور الجمرك.

والحالة الثانية، كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من إسطنبول، وتم وقف أحد الركاب بعد ملاحظة وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، وبتفتيش حقائب الراكب عثر على 8 خناجر بين طيات الملابس.

وجرى تحرير محضر ضبط جمركي رقم 71 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، كما تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 72 لسنة 2023 وذلك بعد العرض على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتمّ إحالة الراكب الثاني للنيابة المختصة.