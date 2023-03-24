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ضبط سائق يسير دون لوحات معدنية ورخصة قيادة بالجيزة

كتب:

محمد بركات _ منتصر سليمان
06:08 م | الجمعة 24 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أوضح مصدر أمني، أنه حال قيام أحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، باستيقاف سيارة ميكروباص في أحد مواقف السيارات بمنطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وذلك بتاريخ 23 مارس الجاري لعدم وجود لوحات معدنية أمامية للسيارة وعدم حمل قائدها رخصتي تسيير وقيادة، رفض قائد المركبة الاستجابة وفر هاربا.

ضبط المتهم وتكريم فرد الشرطة 

وأمكن ضبط السيارة المشار إليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وقائدها، كما جرى تكريم فرد الشرطة من جانب قياداته لالتزامه وحرصه على أداء عمله وحسن تعامله مع الموقف.

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