عودة الأمطار على بعض المناطق.. وتوقعات بسيول جارية في هذه المحافظات

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواقع سقوط الأمطار اليوم السبت والمناطق المعرضة لحدوث سيول بها وموعد انتهاء حالة الطقس الحالية التي تمثلت في سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية.

أماكن سقوط الأمطار في محافظات القاهرة الكبرة

أوضح «فهيم»، أنَّ هناك استمرار في سيطرة وتكون السحب الرعدية الممطرة رغم حالة التهدئة للسحب الموجودة حاليا، وخلال الساعات القليلة المقبلة من المتوقع تساقط أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق شمال الصعيد وبالتحديد المناطق الشرقية من محافظات المنيا والفيوم وبني سويف، وشرق الجيزة وبالتحديد مراكز الصف وأطفيح ومنطقة شرق الدلتا وشرق القاهرة الكبرى، لتصل إلى أمطار رعدية ومتوقع أن تتساقط حبات برد على هيئة ثلوج، كما يستمر تساقط الأمطار على الوجه البحري ومحافظات الدلتا والسواحل الشمالية الغربية في شكل أمطار متوسطة وغزيرة.

أماكن تشكل وجريان السيول في المحافظات

أضاف أنه على نهاية اليوم سوف تتجه الكتلة السحابية ناحية الشرق وتتركز على مدن القناة وشمال البحر الأحمر، كما يتوقع بشكل كبير أن تتحول لسيول في وسط سيناء ومدن نويبع ودهب، كذلك من المتوقع أن يتشكل في شرق بني سويف وأطفيح جريان سطحي للمياه في المناطق الجبلية على هيئة سيول.

اما فيما يتعلق بدرجات الحرارة، أشار إلى أنَّه سيكون هناك انخفاض واضح في درجات الحرارة وسوف تكون في صورة رياح باردة، كذلك سوف تزيد سرعة الرياح في مناطق جنوب الصعيد، وعلى نهاية اليوم سوف تضمحل تلك الظواهر الجوية تدريجيا فيما عدا مناطق وسط وجنوب سيناء، وتتجه كتلة السحاب شرقاً ناحية الأردن وفلسطين إذ تغادر البلاد تماماً ليلة الاحد.