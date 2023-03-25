سقوط سيارة داخل ترعة المريوطية دون إصابات.. عجلة القيادة اختلت بيد السائق

سقطت إحدى السيارات الملاكي في ترعة المريوطية بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات، وتم رفع السيارة من الترعة، وتحرير محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة.

بلاغ بسقوط سيارة في ترعة المريوطية

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث أبو النمرس يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بسقوط سيارة في ترعة المريوطية اتجاه الهرم .

تفاصيل الحادث

بالانتقال والفحص تبين أثناء سير السيارة ملاكي قيادة سائق 50 سنة اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى سقوطها في الترعة دون حدوث أي إصابات لقائدها.

تحرير محضر بالواقعة

تمّ رفع السيارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.