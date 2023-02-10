سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري العمرانية في الجيزة.. تهشمت بالكامل

سقطت سيارة ملاكي يقودها محاسب، يبلغ من العمر 30 عاما، من أعلى كوبري العمرانية دائرة قسم الجيزة، ما تسبب في إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقله إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة، أحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل انقلاب سيارة من أعلى كوبري العمرانية

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيرزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بانقلاب سيارة يقودها محاسب، من أعلى كوبري العمرانية ناحية الجيزة دائرة قسم الجيزة، على الفور انتقل العميد دكتور حسن الدكروري مأمور قسم الجيزة، والقوة المرافقة له، إلى موقع الحادث.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي يقودها محاسب، وإصابته بكدمات بسيطة متفرقة بالجسم، وتهشم السيارة بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.