إصابة 4 أشخاص إثر سقوط سيارة في ترعة بقنا

أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة في عزبة الألفي بمركز دشنا بمحافظة قنا.

بلاغ بالحادث

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة أمام عزبة الألفي في مركز دشنا، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.

أسماء مصابي حادث قنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، فإن المصابين في الحادث هم حازم حسني السيد، 50 عامًا، سليم السمان السيد، 45 عامًا، وحمدي أحمد السيد، 37 عاما، وأحمد محمود، 37 عامًا، جميعهم نقلوا بواسطة سيارات الإسعاف.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وکُلفت إدارة مرور نجع حمادي بكتابة تقرير عن أسباب الحادث.