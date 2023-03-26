حبس 4 أشخاص لإتجارهم بالحشيش والهيدرو بالقاهرة.. محامٍ يوضح العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس متهمين لإتجارهم بالمواد المخدرة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

المتهمون لهم معلومات جنائية سابقة

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ للأجهزة الأمنية حيال 4 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة بقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة والترويج لها بالمنطقة.

حشيش وهيدرو لتحقيق الربح

بالفحص تبين إتجارهم بمخدر الهيدرو والحشيش وامتلاكهم 10 كيس لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيدرو - 3 هواتف محمولة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المواد المخدرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لتحقيق ربح غير مشروع وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة القانونية للمتهمين

الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، أوضح أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.