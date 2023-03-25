ضبط شخص بتهمة إدارة صفحة عبر «فيس بوك» لترويج المخدرات في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص بتهمة إدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتهمة ترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته (500 قرص ترامادول مخدر - هاتف محمول - دراجة نارية دون لوحات – مبلغ مالي).

وبمواجهته أقرّ بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والدراجة النارية للترويج والتنقل.