انتشار فرق الطوارئ في شوارع القاهرة لرفع تراكمات مياه الأمطار

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولى شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا، لإزالة آثار الأمطار التي تتعرض لها العاصمة منذ مساء أمس، وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق.

رفع تراكمات المياه

وأضاف محافظ القاهرة، بأنه تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كل أحياء العاصمة، للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.

وأشار المحافظ إلى رفع تراكمات المياه بأغلب مناطق القاهرة، موجهًا الشكر للعاملين بالصرف الصحي والأحياء وهيئة النظافة على الجهد المبذول، مشددا على كل المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

الانتشار السريع للمعدات

كما أكد محافظ القاهرة، ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة، لتنفيذ خطة المحافظة لشفط أي تراكمات، حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز مياه الأمطار للتعامل الفورى معها .