إزالة 2124 متر تعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على الجميع.

تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات

ووجه محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، برصد أي متغير مكاني يتم تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله.

حملات يومية لإزالة التعديات

وشنت الأجهزة التنفيذية حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 24 مارس، وأسفرت الحملات عن تنفيذ إزالة 2124 مترا، وتطبيق القانون على المخالفين بكل حزم، لمنع التعديات وتكرارها حفاظا على الرقعة الزراعية.