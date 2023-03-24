إزالة شادر لبيع اللحوم والدواجن الفاسدة في شرويدة بالشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مدريتي الصحة والطب البيطري، وبمشاركة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإحكام الرقابة والسيطرة على منافذ وشوادر بيع اللحوم والسلع والمواد الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية ومدى التزام أصحابها بالأسعار المعلنة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تشديد الرقابة التموينية

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بمجلس المحافظين، بتشديد الرقابة الصحية والتموينية على شوادر بيع اللحوم والتأكد من صلاحيتها وجودتها.

ضبط دواجن فاسدة

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، توجهت لجنة مشكلة من مديرية التموين والطب البيطري والصحة وبمشاركة مجلس مدينة الزقازيق إلى شادر بيع اللحوم والدواجن الكائن بمنطقه شرويدة أسفل الكوبري العلوي للتأكد من صلاحية المعروض، وأسفرت الحملة عن ضبط 100 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدامها بمعرفه اللجنة وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ اللازم قانونا ضد أصحابه.