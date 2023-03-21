إزالة أكشاك مخالفة وإغلاق معرض سيارات في حملات بمحافظة القاهرة

شنت أحياء محافظة القاهرة حملات للتأكد من تراخيص الأنشطة التجارية بعدد من المناطق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابعت المهندسة أمل فوزي، رئيس حي بولاق أبو العلا، تنفيذ حملة مكبرة بإزالة الاكشاك المخالفة التي تدار دون ترخيص، ونقلها من محيط شركة الكهرباء والمصالح الحكومية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك بالحي، وجاري المتابعة المستمرة على الأماكن المخالفة وغير المرخصة.

حملات توعية بحي بولاق

كما قامت لجنة من حي بولاق بالقاهرة مع شركة ارتقاء بالحي بتنفيذ حملة توعية بشارع درب نصر ودرب الشيخ فراج وشارع الخصوص، مناشدين أصحاب المحلات التجارية والكافيهات متابعة مستوى كفاءة النظافة التي تعوق سير المارة وتوزيع بوسترات ولافتات إرشادية لشركة الارتقاء للمتابعة والرقابة اليومية، ورفع وإزالة التراكمات والأتربة كخدمة مجانية، لإعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع ومناطق الحي.

مواجهة ظاهرة البناء العشوائي

وفي إطار حرص الدولة على تطبيق القانون والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات بناء على تعليمات محافظ القاهرة، شن حي مصر القديمة برئاسة اللواء أيمن السعيد، رئيس الحى، تمكنت من إزالة حوائط من الطوب الأحمر بوحدة سكنية بالدور الأرضي لتحويلها محلات بالعقار بشارع غنيم بأرض الجمعية.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف، والتنبيه على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما واصل حى مصر القديمة استكمال إزالة منطقة عزبة «أبو قرن» أكبر عشوائية في نطاق حي مصر القديمة، تنفيذٱ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتخلص من العشوائيات، ونقل سكانها لمجتمعات عمرانية حضارية جديدة.

غلق معرض سيارات

كما أغلق حي شرق مدينة نصر، معرضًا للسيارات بشارع السويس لإدارته دون ترخيص، كما تم غلق كافيه مخالف، وذلك فى إطارالتصدى لكافة أنواع المخالفات ورفع جميع الاشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات وتشوه المظهر الحضارى للحي، وبالتنسيق مع الشرطة أسفرت الحملة عن إزالة العشش الموجودة بأرض الروبابيكيا والخردة بالمنطقة التاسعة وجاري المتابعة المستمرة لرفع ما يستجد من إشغالات.