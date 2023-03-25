إشادات بمسلسل سره الباتع في رمضان 2023: «إخراج وتصوير رائع»

أشاد عدد من المتابعين للسباق الرمضاني 2023 بمسلسل سره الباتع الذي يخوض من خلاله المخرج خالد يوسف الدراما الرمضانية للمرة الأولى والذي يعرض عبر قناتي الحياة وon .

وكتبت الإعلامية شافكي المنيري عبر حسابها على «فيس بوك»، عن عدد من المسلسلات الرمضانية منها مسلسل سره الباتع: «في مجهود كبير مبذول في تفاصيل الصورة في مسلسلات كتيرة .. في عين حلوة لمديرين التصور والمخرجين.. ضرب نار، سره الباتع، سوق الكانتو، ملاحظات أولية حلوة»، أما أحمد مسعد فقال: «سره الباتع رائع».

آراء الجمهور فى مسلسل سره الباتع

وكتبت زينب نجم عن مسلسل سره الباتع: «مسلسل (سره الباتع).. لاحظ عزيزي المشاهد التصوير.. الإنارة.. التصحيح اللوني.. الإبداع باختيار الممثلين».

وكتب أحد المتابعين: «سره الباتع، الكادرات اللي خلتني متشوق جدا أشوف المسلسل من وقت نزول البرومو».