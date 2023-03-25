إشادات بمسلسل سره الباتع في رمضان 2023: «إخراج وتصوير رائع»
كتب:
بسمة شطا
02:34 م | السبت 25 مارس 2023
مسلسل سره الباتع
أشاد عدد من المتابعين للسباق الرمضاني 2023 بمسلسل سره الباتع الذي يخوض من خلاله المخرج خالد يوسف الدراما الرمضانية للمرة الأولى والذي يعرض عبر قناتي الحياة وon .
وكتبت الإعلامية شافكي المنيري عبر حسابها على «فيس بوك»، عن عدد من المسلسلات الرمضانية منها مسلسل سره الباتع: «في مجهود كبير مبذول في تفاصيل الصورة في مسلسلات كتيرة .. في عين حلوة لمديرين التصور والمخرجين.. ضرب نار، سره الباتع، سوق الكانتو، ملاحظات أولية حلوة»، أما أحمد مسعد فقال: «سره الباتع رائع».
آراء الجمهور فى مسلسل سره الباتع
وكتبت زينب نجم عن مسلسل سره الباتع: «مسلسل (سره الباتع).. لاحظ عزيزي المشاهد التصوير.. الإنارة.. التصحيح اللوني.. الإبداع باختيار الممثلين».
وكتب أحد المتابعين: «سره الباتع، الكادرات اللي خلتني متشوق جدا أشوف المسلسل من وقت نزول البرومو».