أحمد السقا يشارك في موسم رمضان 2023 بـ مسلسل حرب.. للعام الثاني تواليا

ينتظر الجمهور خلال الأيام المقبلة طرح البرمو الدعائي الذي يكشف عن تفاصيل مشاركة الفنان أحمد السقا في مسلسل حرب، الذي يجمعه بالفنان محمد فراج، ويحمل توقيع المخرج أحمد جلال، ومن المقرر أن يعرض في الثلث الأخير من موسم الدراما الرمضانية 2023 حصريا على شبكة قنوات «ON»، إذ تدور أحداثه في 10 حلقات من تأليف هاني سرحان.

وتعتبر مشاركة أحمد السقا في مسلسل حرب هي الثانية على التوالي في موسم الدراما الرمضانية، بعد مشاركته العام الماضي في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار للمخرج بيتر ميمي، والذي جمع في بطولته كلا من كريم عبد العزيز، أحمد عز وياسر جلال.

الجمهور يحتفي بتواجد أحمد السقا في موسم الدراما الرمضانية بـ مسلسل حرب

وعبر الجمهور عن سعادته بوجود الفنان أحمد السقا بـ مسلسل حرب في موسم الدراما الرمضانية 2023، إذ توالت التعليقات عبر حسابه على «إنستجرام»، فقال أحد المتابعين: «رمضان من غير السقا ميبقاش رمضان»، وأضاف آخر: «عظمة السنة دي إن شاء الله كالعادة»، وجاء من ضمن التعليقات: «مستنين نشوف مسلسل حلو زي ما أنت معودنا».