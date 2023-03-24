«مستقبل وطن»: رسالة الإمام مميز.. ونشكر المتحدة على الإنتاجات الضخمة

قال النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن مسلسل رسالة الإمام متميز، وقدمته الشركة المتحدة لتوثيق السنوات الأهم في حياة الإمام الشافعي التي قضاها في مصر، وكان من المهم جدا توثيقها للحفاظ عليها، وتقديمها للناس والمجتمع بصورة يستطيعون من خلالها معرفة قيمة هذه السنوات.

توثيق حياة الإمام الشافعي

وأضاف عفيفي، في تصريحات للوطن، أن توثيق السنوات التي عاشاها الإمام الشافعي تأكيد على أهميتها لأنه قدم خلالها العديد من المؤلفات القيمة، بالإضافة إلى الإثراء الديني إذ أثرت الحياة الثقافية والدينية في مصر.

عفيفي: تحية للشركة المتحدة على هذه الإنتاجات

وأوضح عفيفي أنه لا بد أن نقدم التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على هذه الإنتاجات الضخمة التي تقدمها خلال الفترة الأخيرة التي تثري الحياة الثقافية، وتقدم نوعا من أنواع الوعي الثقافي وخاصة مثل مسلسل رسالة الإمام الذي بدوره يساهم في إثراء المعرفة الدينية والتاريخية عن واحد من أهم العلماء وهو الإمام الشافعي.