«مستقبل وطن» يكرّم أمهات ذوي الهمم في القاهرة

يواصل حزب مستقبل وطن، تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة، لدعم جهود الدولة، والتواجد مع المواطنين في مختلف المحافظات، وتقديم الخدمات لهم، وفي إطار ذلك نظمت أمانة المرأة بالتعاون مع أمانة شؤون الإعاقة بقسم المقطم، فعالية لتكريم الأم المثالية، حيث جرى تكريم عدد كبير من أمهات ذوي الهمم.

وشاركت أمانة المرأة بقسم النزهة لحزب مستقبل وطن بالاشتراك مع أمانة الشروق في احتفالية عيد الأم، لتكريم رموز من سيدات النزهة الفضليات، بينما نظمت أمانة المرأة حفل تكريم الأمهات المثاليات في نادي السكة الحديد، وسط أجواء أحتفالية.

توزيع 500 وجبة على الأسر غير القادرة

وتواصل أمانة العمال وشياخة الجيارة بأمانة الأزبكية الفاعلية اليومية لتوزيع 500 وجبة على الأسر غير القادرة من أهالي الدائرة، كما نظمت أمانات الإعلام وذوي الإعاقة والمرأة بقسم الشرابية حفل لتكريم الأمهات المكافحات بمناسبة عيد الأم، وتم تكريم عدد كبير من الأمهات، وتوزيع هدايا عليهم وسط احتفالية كبرى.

تكريم الأمهات المثاليات

ونظمت أمانة المرأة والمشروعات الصغيرة لحزب مستقبل وطن بقسم حلوان، احتفالية بمناسبة عيد الأم داخل نادى حلوان العام، تم خلالها تكريم الأمهات المثاليات، بينما نظمت أمانة العلاقات العامة وأمانة احتفال بمناسبة عيد الأم بدار الجنة للمسنين، وتم توزيع هداية للأمهات وإدخال الفرح على قلوبهن.

وفي التبين، نظمت أمانة المرأة فعالية لتكريم الأم المثالية، حيث جرى تكريم 22 من أمهات مدينة التبين والصلب والحكرين في حفل بهيج بفقرات فنية للأطفال بحضور أعضاء الأمانة النوعية للحزب.