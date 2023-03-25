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تعرف على مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة

كتب:

نورهان نصرالله
02:30 م | السبت 25 مارس 2023
مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني

مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة، الذي يعرض حصريا على «DMC» بالإضافة إلى منصة «Watch IT» الإلكترونية، وذلك قبل ساعات من عرض الحلقة الثالثة من المسلسل الموجه للأطفال ومن بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني بعنوان «سر البردية»، ويستعرض من خلال الحلقات معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعوما بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة

وكشفت شبكة قنوات «DMC»، عن مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة، ويعرض المسلسل في تمام الساعة الـ 6:15 مساء، ويعاد في تمام الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» في تمام الساعة الـ 10:30 مساء، ويعاد في الـ 1:30 من ظهر اليوم التالي.

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بقلم نورهان نصرالله