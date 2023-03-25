«شكرا من هنا لبكرة وتعالى».. كيف تصدر عمرو دياب التريند في رمضان 2023؟

مع بداية شهر رمضان المبارك وخلال ٤٨ ساعة فقط نجح الفنان عمرو دياب في تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي بصوته من خلال أغنيتي «شكرا من هنا لبكرة» و«تعالى» واللتين تصدرتا اثنتين من أهم وأضخم الحملات الإعلانية في رمضان.

إعلان عمرو دياب مع محمد صلاح

في أول أيام رمضان تصدر إعلان «شكرا من هنا لبكرة» للنجم الكبير عمرو دياب ونجم الكرة المصرية محمد صلاح تريند موقع يوتيوب وموقع تويتر عقب طرحه مباشرة.

الاغنية مازالت تتصدر منصة اليوتيوب كتريند رقم واحد على كل كل فيديوهات المنصة لمشاهدات تصل إلى 3.5 مليون مشاهدة.

كما شهدت منصة فيسبوك مشاهدات قياسية وصلت إلى 15 مليون مشاهدة حتى الآن.

أما منصة «إنستجرام» الشهيرة، وصلت مشاهدات الإعلان على صفحة الفنان عمرو دياب إلى نحو 5.2 مليون مشاهدة وعلى صفحة شركة فودافون نحو 2.5 مليون مشاهدة.

كما حصدت مشاهدات منصة تيك توك الشهير على صفحة شركة فودافون مايزيد عن 6.5 مليون مشاهدة وحدها، ليصل إجمالي المشاهدات في 24 ساعة إلى نحو 32.7 مليون مشاهدة.

أغنية شكرا من هنا لبكرة من كلمات نصر الدين ناجي

يذكر أن الإعلان تصدر تريند موقع تويتر بعد نصف ساعة من صدوره مع تعليقات تشيد بالأغنية من الجمهور.

أغنية شكرا من هنا لبكرة كلمات نصر الدين ناجي ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس

من ناحية أخرى طرح عمرو دياب في ثاني أيام رمضان أغنية "تعالى" التي روجت لحملة اعلانية لاحدى الشركات العقارية الكبرى.

وفور طرحها تصدرت الأغنية تريند مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع تويتر.

الأغنية من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وحققت الأغنية مشاهدات ضخمة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وذلك عقب طرحها عبر القناة الرسمية للفنان عمرو دياب.