نصائح للحصول على تذكرة طيران رخيصة عبر الإنترنت: استخدم المتصفح الخفي

إذا كنت من محبي السفر أو تعمل خارج مصر وترغب فى قضاء إجازة شهر رمضان مع أسرتك، فإليك عدة نصائح للحصول على تذكرة طيران بسعر رخيص، من خلال البحث على الإنترنت والوصول إلى أفضل الأسعار، وفقا لما قاله المهندس إسلام خالد الباحث في أمن المعلومات وخبير الاتصالات.

استخدم وضع التصفح المتخفي

وقال لـ«الوطن» إنه يجب استخدم وضع التصفح المتخفي، لأن معظم منصات حجز تذاكر الطيران عبر الإنترنت وشركات الطيران تتعقب أنماط بحث المستخدمين وبياناتهم عبر ملفات تعريف الارتباط بالمتصفح، وعلى سبيل المثال إذا كنت بحثت عن تذكرة طيران من القاهرة إلى دبي وعدت بعد فترة لحجزها، فمن المحتمل أن ترى سعرًا أعلى، و لمنع حدوث ذلك استخدم وضع التصفح المتخفي أو احذف ملفات تعريف ارتباط المتصفح قبل الحجز.

رحلات جوية من Google

وأضاف أن Google Flights تتيح للمستخدمين التحقق من تفاصيل الرحلات ومقارنة الأسعار من مواقع الويب المختلفة لحجز التذاكر عبر الإنترنت، وتتيح جوجل تعقب سعر الرحلات الجوية ويعرض متتبع سجل أسعار الرحلات من Google رسمًا بيانيًا لسعر رحلة معينة ويتيح للمستخدمين أيضًا معرفة ما إذا كان السعر الحالي اقتصاديًا أو مكلفًا أو رخيصًا نسبيًا.

مقارنة الأسعار على Microsoft Edge

وأكد: يحتوي Microsoft Edge أيضًا على ميزة تبحث عن أسعار الرحلات على مواقع الويب المنافسة وتتيح لك معرفة ما إذا كان هناك سعر أقل متاحًا في مكان آخر، ما عليك سوى النقر على رمز علامة السعر الزرقاء في الأعلى للاطلاع على قائمة الأسعار جنبًا إلى جنب مع الروابط المباشرة.

تجنب البحث عن التذاكر في عطلات نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية

تجنب البحث عن التذاكر في عطلات نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية ليس ذلك ممكنًا دائمًا، لكن لا تحاول البحث عن تذاكر طيران في عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية. من المحتمل أن ترى أسعارًا أعلى بسبب زيادة عدد الأشخاص الذين يبحثون في عطلات نهاية الأسبوع.

انتبه إلى العروض على مواقع التواصل الاجتماعي

تنشر شركات الطيران وغيرها من منصات حجز التذاكر عبر الإنترنت الصفقات الجارية أو القادمة وعروض الخصم على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. يمكنك مراقبة واستخدام هذه العروض أثناء حجز تذاكر الطيران. فقط ضع في اعتبارك أنك تحصل على العروض والخصومات من الصفحة الرسمية أو الحسابات فقط.

عادة ما تكون الرحلات النهارية باهظة الثمن

واشار خالد إلى انه وقت اليوم مهم، فإذا كان لديك خيار أن تكون مرنًا بعض الشيء في وقت السفر ، فتجنب القيام برحلات في ساعات الذروة. ببساطة ، تجنب الرحلات النهارية لأن الرحلات الصباحية غالبًا ما تكون باهظة الثمن. لكنها ليست قاعدة ثابتة. في بعض الأحيان ، يمكنك العثور على رحلات صباحية رخيصة للغاية. لذلك سوف تحتاج إلى التحقق من الأجرة ليوم كامل.

كن مرنًا مع التواريخ إن أمكن

وتابع إن أمكن عند البحث عن تذاكر طيران ، حاول توسيع نطاق البحث عن طريق التحلي بالمرونة مع التواريخ إن أمكن. حاول التحقق من أسعار الرحلات ليوم واحد قبلها أو بعدها وقد ينتهي بك الأمر بالحصول على رحلة أرخص نسبيًا.

بطاقات السفر المصرفية

تقدم البنوك بطاقات سفر مخصصة تأتي مع صفقات وخصومات وعروض استرداد نقدي على حجوزات الطيران أو القطارات تحقق من البنك الذي تتعامل معه واحصل على بطاقة سفر تقدم أفضل قيمة وفقًا لك. بعد ذلك ، استخدم هذه البطاقات لحجز تذاكر الطيران والاستفادة من الخصومات.

نقاط ولاء شركات الطيران وبرنامجها

تمتلك كل شركة طيران تقريبًا برنامج الولاء الخاص بها ونقاطها. يقومون بتعيين نقاط كجزء من ذلك ، يقدمون صفقات وخصومات على حجز الرحلات الجوية. تقدم جميع شركات الطيران أيضًا نقاط الولاء / الأميال التي يمكن استبدالها بتذاكر الطيران.