هل يجوز للفائزين بالحج السياحي الاعتذار عن السفر؟

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة والآثار أرسلت خطابًا إلى الغرفة بخصوص الإجراءات الإدارية واللوجيستية الخاصة بتنظيم رحلات الحج لهذا العام.

إجراءات الاعتذار

ولفت المنشور الذي تم تعميمه على كافة شركات السياحة إلى أنه حال اعتذار أحد الفائزين عن فرصة الحج، فإنه يسترد فقط قيمة 50% من مبلغ جدية الحجز الذى دفعه، شريطة عدم قيام شركة السياحة المنظمة للبرنامج بحجز السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، موضحًا أن رسوم جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج الاقتصادي «البري - طيران» تبلغ نحو 20 ألفا و100 جنيه، وللمتقدمين لبرامج فئة 5 نجوم تبلغ نحو 40 ألفا و100 جنيه.

وأشار إلى أنه في حال تقدم الفائز بالحج السياحى بالاعتذار عن السفر بعد حجز شركة السياحة للسكن يحق للشركة تحصيل ثمن البرنامج بالكامل، على أن يذكر ذلك بالعقد المبرم بين الشركة والحاج ويعتد بالمسار الإلكتروني السعودي كمرجعية للتحقق من حجز الشركة للسكن من عدمه.

لا يجوز التنازل للآخرين

وأوضح المنشور أن اعتذار الفائزين بفرصة الحج لا يعتبر نافذاً ولا مقبولاً إلا بعد التأكد من إمكانية تنفيذه على المسار الإلكتروني السعودي، ولا يجوز التنازل لأي شخص آخر مهما كانت درجة قرابته له.

وحددت وزارة السياحة الحالات التي يمكن من خلالها إجراء استبدال الفائزين بقرعة الحج السياح بغيرهم، وهما حالتين فقط: الأولى في حالة الوفاة، والثانية في حال صدور حكم قضائي «مقيد للحرية» واجب النفاذ، وذلك شريطة أن يكون تاريخ الوفاة أو صدور الحكم القضائي لاحقا على إعلان نتيجة الفائزين بالحج السياحي لهذا العام.