مواقيت الصلاة في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25
كتب:
هبة صبيح
06:06 م | السبت 25 مارس 2023
مواقيت الصلاة في بورسعيد اليوم السبت
يحرص المصلون على معرفة مواقيت الصلاة في بورسعيد اليوم السبت 2023-3-25 خاصة في ثالث أيام شهر رمضان المبارك وذلك لأن الالتزام بالصلاة هي ركن أساسي في صيام شهر رمضان.
مواقیت الصلاة في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25
تحدد مواقیت الصلاة في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25 حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة
الفجر في 4:21 صباحا
الشروق 5:49 صباحا
الظهر 11:57 صباحا
العصر 3:26 مساء
المغرب 6:05 مساء
العشاء 7:24 مساء
موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25 في الساعة الفجْر 4:21 صباحا
موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25
تحدد موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25 في الساعة الظُّهْر 11:57 صباحا
موعد أذان العصر في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25
وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد اذان العصر في بورسعيد الیوم الخمیس 2023-3-24 وهو العَصر 3:26 مساء.
موعد أذان المغرب في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25
وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25 هو 6:05 مساء وموعد صلاة العشاء 7:24 مساء.