مواقيت الصلاة في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25

يحرص المصلون على معرفة مواقيت الصلاة في بورسعيد اليوم السبت 2023-3-25 خاصة في ثالث أيام شهر رمضان المبارك وذلك لأن الالتزام بالصلاة هي ركن أساسي في صيام شهر رمضان.

مواقیت الصلاة في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25

تحدد مواقیت الصلاة في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25 حسب إمساكية محافظة بورسعيد، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة

الفجر في 4:21 صباحا

الشروق 5:49 صباحا

الظهر 11:57 صباحا

العصر 3:26 مساء

المغرب 6:05 مساء

العشاء 7:24 مساء

موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25 في الساعة الفجْر 4:21 صباحا

موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25

تحدد موعد أذان الظھر في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25 في الساعة الظُّهْر 11:57 صباحا

موعد أذان العصر في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25

وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد اذان العصر في بورسعيد الیوم الخمیس 2023-3-24 وهو العَصر 3:26 مساء.

موعد أذان المغرب في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25

وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بورسعيد الیوم السبت 2023-3-25 هو 6:05 مساء وموعد صلاة العشاء 7:24 مساء.