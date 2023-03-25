«شعبة المواد الغذائية»: معارض «أهلا رمضان» أسهمت في السيطرة على الأسعار

قال حازم المنوفى رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية والعطارة بالغرفة التجارية الإسكندرية وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان معارض «أهلا رمضان» ساهمت في السيطرة علي الأسعار بالأسواق المصرية، وحدث نوعا من التوازن السعري في السلع بين المعروض داخل المعارض والمعروض بالسوق الحر وهذا ملحوظ فى اول يومين من شهر رمضان المبارك .

نتوقع تراجع أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان

وأوضح أن معارض تبيع السلع الغذائية والدواجن واللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالسوق الحر بأسعار مخفضة بنحو 30٪ واستمرار طرح السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والزيوت في جميع المنافذ والمعارض خلال شهر رمضان، بالإضافة لضخ 160 طن يوميًا من اللحوم السودانية والدواجن البرازيلية.

ومن جهة اخرى جهود الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الأساسية والسيطرة على ارتفاع الأسعار مع التصدي للمضاربين والمحتكرين ، بعد قفزات متتالية أثقلت كاهل المواطن.

وتحركات على مسارات عدة وإعادة الانضباط للسوق المصري مرة أخرى، ورفع عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطن المصري، خاصة محدودي الدخل.كل ذلك سيؤدي إلي انخفاض الأسعار في السلع الغذائية بالأسواق في الفترة المقبلة