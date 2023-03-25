أسعار الحلويات الشرقي في رمضان 2023.. كليو المشكل بـ 120 جنيها

شهدت أسعار الحلويات الشرقي في رمضان 2023، إقبالا كبيرا إذ تشغل ركنا مهما من موائد الإفطار في البيوت المصرية، وتراوحت الأسعار من 40 جنيها إلى 320 جنيها، بحسب المكان.

أسعار الحلويات الشرقية في رمضان 2023

وقال أحمد عبد الله، صانع حلويات شرقية، إن أسعار البسبوسة السادة تصل إلى 60 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر البسبوسة بالبندق نحو 80 جنيها للكيلو، وسعر البسبوسة بالفسدق 100 جنيه للكيلو، وسعر البسبوسة بالنوتيلا 80 جنيها للكيلو.

أسعار الحلويات الشرقي في رمضان 2023.. الجلاش بـ 80 جنيها

وتابع بأن سعر الجلاش بالكريمة في حدود الـ 80 جنيها للكيلو، ووصل الجلاش الصوابع سادة إلى 70 جنيها للكيلو، وسعر البقلاوة البندق 160 جنيها، و الزلابية 60 جنيها، وسعر أصابع زينب 60 جنيها، وسعر بلح الشام 54 جنيها، وسعر الرموش 60 جنيها، وسعر كيلو المشكل 120 جنيها.

وأضاف «عبد الله»، أن سعر الكنافة بالكريمة 80 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر الكنافة بالمكسرت 90 جنيها للكيلو، وسعر الكنافة باللورية فستق 320 جنيها للكيلو، وسعر الكنافة باللورية بندق 160 جنيها للكيلو، وسعر الكنافة باللورية لوز 160 جنيها للكيلو، وسعر كنافة مبرومة بندق 160 جنيها للكيلو، وسعر كنافة مبرومة فستق 320 جنيها للكيل، وسعر الكنافة لوكس 160 جنيها للكيلو.