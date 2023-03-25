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أسعار القطايف في رمضان 2023.. تختلف من منطقة لأخرى

كتب:

مريم حنفي
03:13 م | السبت 25 مارس 2023
أسعار القطايف في رمضان 2023

أسعار القطايف في رمضان 2023

سجلت أسعار القطايف في رمضان 2023 اختلافا من محافظة لأخرى، بل ومنطقة لأخرى في نفس المحافظة، وذلك في ظل إقبال المواطنين على شرائها خلال الفترة الحالية بمناسبة شهر رمضان المبارك. 

أسعار القطايف في رمضان 2023

وقال إبراهيم عبد الحافظ، عضو شعبة الحلويات في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار القطايف في رمضان 2023 تختلف عن تلك التي طُرحت داخل محال الحلويات الأعوام الماضية، حيث يختلف السعر من منطقة ومحل إلى آخر، وحسب الكمية التي يريد المواطن شراءها. 

انخفاض أسعار القطايف في رمضان 2023 الفترة المقبلة 

وأوضح «عبد الحافظ»، أنه من المتوقع انخفاض أسعار القطايف في رمضان 2023 بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الإقبال على شرائها وتناولها يكون في الشهر المبارك أكثر بكثير من باقي شهور العام. 

وأضاف عضو شعبة الحلويات، أن هناك الكثير من ربات البيوت يفضلن شراء القطايف من الكنفاني، وإعدادها وتحضيرها في المنزل، وذلك لأن التكلفة تكون منخفضة عن شراء القطايف جاهزة من محلات الحلوي. 

أسعار القطايف في المحال

واستعرض «عبد الحافظ» أسعار القطايف في رمضان 2023، حيث يبلغ سعر كيلو قطايف مكسرات 211 جنيهًا، و كيلو قطايف كريمة 200 جنيهًا، وقطايف قشطة 210 جنيهًا، كما يبلغ سعر كيلو قطايف عصافير 208 جنيهات.

وتابع «عبد الحافظ»، بأن أسعار القطايف في رمضان 2023 داخل محل حلويات آخر تبدأ من  140 جنيها للقطايف الكريمة، والقطايف مكسرات 236 جنيها، وسعر كيلو قطايف القشطة 300 جنيها، كما يبلغ سعر كيلو قطايف عصافير 250 جنيهًا.

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بقلم مريم حنفي