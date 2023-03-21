لأول مرة.. منصة «Watch IT» تضمن الصدارة الرقمية بـ3 أعمال فنية حصرية

تخوض منصة «Watch IT» تجربة مختلفة خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، للمرة الأولى تقدم أعمالاً حصرية على منصتها خلال الموسم الرمضانى، حيث تعرض المسلسل الكوميدى «كشف مستعجل» المكون من 15 حلقة، ويضم فى بطولته مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، وهنادى مهنا، بجانب عدد من النجوم الكبار، وهو تأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادى الرملى. ويجسد الفنان محمد عبدالرحمن، خلال أحداث المسلسل، شخصية طبيب نفسى يدعى «سهام»، وتتسبب حالة كشف مستعجل فى تغيير حياته للأبد، وأكد «عبدالرحمن» أن طبيعة المسلسل الكوميدية تجعله مناسباً ليتم تقديمه فى 15 حلقة.

وفى تصريحات لـ«الوطن» اعتبر «عبدالرحمن» أن عرض المسلسل حصرياً على «Watch IT» ميزة بالنسبة للعمل، لحرصه بشكل شخصى على مشاهدة أعمال المنصة، خاصة بعد ما حققته من نجاحات متتالية فى الفترة الأخيرة.

فيما قال الفنان مصطفى خاطر إن الشخصية التى يقدمها ضمن أحداث المسلسل هى التى شجعته على قبول الدور، حيث يقدمها للمرة الأولى، بالإضافة إلى أنها المرة الأولى التى يتعاون فيها مع محمد عبدالرحمن بعيداً عن المسرح، مشيراً إلى أن كون المسلسل من أعمال منصة «Watch IT» الأصلية ويعرض حصرياً على منصتها فى رمضان كلها عوامل حمسته للمشاركة فى العمل.

وذلك بجانب عرض الـ17 مسلسلاً المعروضة على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية دون فواصل إعلانية، فضلاً عن عرض الموسم الخامس من المسلسل الكوميدى الأردنى «جلطة» لأول مرة، وهو من بطولة: أمل دباس وزهير نوبانى ومحمد خير الجراح، إلى جانب جينى أسبر وشريف الزعبى وليا مباردى وزينة خريسات ومايا الصعيدى.

ولا تقتصر الأعمال الحصرية على المنصة الإلكترونية فى رمضان 2023 على الدراما فقط، بل تعرض أيضاً برنامجين جديدين، حيث تقدم المنصة موسماً ثانياً من برنامج «شيف بالبيت» وذلك بعد النجاح الذى حققه البرنامج المتخصص فى الطبخ العام الماضى، وهو من تقديم الشيف بشر الحلبى، ويعرض يومياً، ويقدم عدداً من الوصفات المتنوعة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى البرنامج الترفيهى «ديسكفرى».

وفى الفترة الأخيرة نجحت «Watch IT» فى تصدر ساحة المنصات الرقمية فى الوطن العربى من خلال تقديم محتوى درامى حصرى جذب قطاعاً كبيراً من الشباب، من خلال مسلسلات منها «تحقيق»، «جدران»، «اتزان»، «ريفو»، «بالطو»، ولم تقتصر أعمالها الحصرية على الدراما فقط، فكان فيلم «الباب الأخضر» للمخرج رؤوف عبدالعزيز، وهو آخر كتابات الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، بالإضافة إلى عدد من الأفلام الوثائقية «النداهة» عن واحة سيوة، و«أم الدنيا.. الجزء الأول: مصر القديمة» ضمن سلسلة أفلام وثائقية عن الحضارة المصرية القديمة.