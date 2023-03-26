الجنايات تستكمل إعادة محاكمة متهم في قضية «خلية الزيتون» اليوم

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة متهم في إعادة محاكمته لانضمامه إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون».

تأجيل لطلبات الدفاع

وكانت محكمة الجنايات قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأحد 26 مارس، لطلبات الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، وبحضور أحمد مصطفى الأمين العام لمأمورية بدر.

الانضمام لجماعة إرهابية

وحسب ما جاء في أوراق القضية وما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة مع المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون»، وجهت لهم النيابة تهمة انضمامه لجماعة إرهابية، وذلك بما يخالف أحكام الدستور والقوانين.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهم انضم إلى الجماعة الإرهابية مع المتهمين الآخرين الذين سبق الحكم عليهم، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.