عواصف ورياح مثيرة للأتربة تضرب سوهاج.. ونصائح لسلامة المواطنين

تتعرض محافظة سوهاج لعاصفة ورياح مثيرة للأتربة، بسرعة 29 كيلو بالساعة، أثرت على حركة سير السيارات والرؤية، حيث انتشرت الأتربة والرمال، على شتى مدن المحافظة وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وغرفة عمليات محافظة سوهاج.

طقس سوهاج اليوم

وأوضحت الأرصاد أن درجة الرطوبة تصل إلى 27%، بينما ينعدم توقع سقوط الأمطار على سوهاج اليوم، رغم انتشار السحب التي غطت جزءا كبيرا من سماء المحافظة، واستمرار العواصف والرياح، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 13 درجة مئوية والعظمى 30 درجة مئوية، فى طقس مائل للبرودة ليلا وحار نهارا.

تحذيرات لطقس اليوم

ووجهت غرفة عمليات سوهاج عدة تحذيرات للمواطنين أثناء العواصف والرياح المثيرة للأتربة التي ضربت المحافظة بطقس اليوم منها، تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية وعدم لمس أعمدة الإنارة والابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية ويفضل التواجد داخل المبانى، وتجنب قيادة السيارة، مع تخفيف السرعة والإضاءة والكشافات وترك مسافة بين كل سيارة والأخرى بحالة الاضطرار للقيادة.

أماكن سقوط الأمطار

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار يصاحبها الرعد مع تكاثر السحب على مختلف الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار خاصة على محافظات القاهرة والفيوم والإسكندرية تكون متفاوتة الشدة ورعدية كما تتقدم لتشمل العديد وصولا إلى مناطق الدلتا ومدن القناة وسيناء.