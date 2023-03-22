مباراة كرة خماسية تحت شعار «في حب مصر» بجامعة المنيا

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع إتحاد طلاب جامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، لقاء رياضي ودي جمع بين منتخب جامعة المنيا ونظيره من الجامعة الأهلية في مباراة لكرة القدم الخماسية، أُقيمت بالصالة المغطاة بالجامعة، تحت شعار «في حب مصر».

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني وتلاها طابور العرض للمنتخبين، وبدأت فعاليات المباراة الودية التي انتهت بفوز منتخب جامعة المنيا.

حضر فعاليات اللقاء الرياضي كل من الدكتور أبو هشيمة منسق عام الجامعة الأهلية، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية ومقرر أسرة طلاب من أجل مصر، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، والدكتور أحمد بسيوني مدير إدارة النشاط الرياضي، وأخصائي الجامعة، وبحضور الطالب حاتم أحمد عارف رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وصلاح عادل رئيس اتحاد طلاب الجامعة الأهلية.

تكوين مجتمع طلابي قوي منظم

وأشاد الدكتور رئيس جامعة المنيا بالنشاط الملحوظ لاتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر داخل جامعة المنيا وخارجها، والذي بدوره يسير بخطى ثابته نحو تكوين مجتمع طلابي قوي منظم يساهم في تحقيق رفع الوعي لدى الطلاب ودفع الطلاب لممارسة النشاط ودفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة.

فعاليات وندوات تثقيفية وتوعوية

وأضاف أن الأسرة قامت بتنظيم عدد كبير من الفعاليات والندوات التثقيفية والتوعوية بكليات الجامعة، واستقطب الكثير من الطلاب في التخصصات المختلفة خلال الفترة الأخيرة؛ ليأتي بنشاط رياضي جديد خلال فعاليات اليوم جمع خلاله فريق الجامعة ونظيره من الجامعة الأهلية بما يساهم في اكتشاف المزيد من المواهب وتسليط الضوء لدعمها وتشجيعها لتمثيل الجامعة في المنافسات الخارجية، ولصقل مهارات المميزين لرفع معنوياتهم وتشجيعهم على دخول مجالات جديدة لدعم مواهبهم واستثمار قدراتهم.