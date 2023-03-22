أماكن معرض أهلا رمضان بالدقهلية.. 77 مكانا والسلاسل التجارية الكبرى

افتتحت محافظة الدقهلية الكثير من أماكن معرض أهلا رمضان بالدقهلية لبيع السلع والمواد الغذائية، وتضم المعارض كل السلع واللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، والتخفيض يشمل كل المعارض بنطاق المحافظة على مدار شهر رمضان الكريم، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

أماكن معرض أهلا رمضان في الدقهلية

قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، عن أماكن معرض أهلا رمضان بالدقهلية، يوجد معرض مقام في الصالة المغطاة داخل ستاد المنصورة الرياضي، ومعرض آخر في حديقة الطفل بشارع الجيش أمام حي شرق.

أهلا رمضان 2023 داخل المحلات

أضاف وكيل وزارة التموين، تم إنشاء ركن أهلا رمضان 2023 داخل المحلات والسلاسل التجارية الكبرى بالمنصورة، وإنشاء 77 معرض وشادر بالأحياء والقرى على مستوى محافظة الدقهلية، بتخفيضات تصل من 15% وحتى 30%.

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان، إلى أنه سيتم عمل حملات مكثفة يوميا على كل المعارض، للتأكد من الالتزام بتخفيض الأسعار، وعلى المحلات التجارية، للتأكد من عدم المغالاة وحجب السلع.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.