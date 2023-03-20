أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2023 بالدقهلية.. 77 منفذا بالمحافظة

شهد معرض «أهلا رمضان» للسلع والمواد الغذائية التابع لمحافظة الدقهلية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.

وقال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم إنشاء معرضين رئيسين لـ أهلا رمضان 2023 بالمنصورة، أحدهما باستاد المنصورة الرياضي، والآخر بحديقة الطفل بشارع الجيش حي شرق، بالإضافة إلى 77 معرضا على مستوى محافظة الدقهلية.

77 شادر أهلا رمضان بالأحياء والقرى

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم إنشاء 77 شادر أهلا رمضان بالأحياء والقرى وعمل ركن داخل السلاسل التجارية الكبرى باسم «أهلا رمضان» يتم توفير السلع فيه بخصم يبدأ من 1% وحتى 30%.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2023

ورصدت عدسة «الوطن» أسعار السلع داخل معرض أهلا رمضان 2023، حيث يبدأ سعر كيلو الرز بـ15 جنيها، وزيت خليط 800 ملي يبدأ بـ35 جنيها، والسكر 15 جنيها للكيلو، وسعر كيلو اللحم 150 جنيها، والبيض الأحمر 100 جنيه، والأبيض 92 جنيها والبلدي 105 جنيهات.

وفيما يخص أسعار ياميش رمضان، بلغ سعر قمر الدين المصري 15 جنيها والسوري 40 جنيها، والزبيب المصري 40 جنيها والإيراني 80 جنيها، القراصيا 180 جنيها والمشمشية مقاس 6 بـ180 جنيها، والتين المجفف 35 جنيها، والترمس الحلو 38 جنيها، والبلح الصعيدي 29 جنيها، والبلح الأسواني بين 28 و31 جنيها، وبلح سكوتة بين 30 و33 جنيها.

ويتراوح سعر أرز بسمتي بين 38 و52 جنيه للكيلو الواحد، والباكستاني 40 جنيها، واللوبيا من 44 وحتى 52 جنيها، والفول البلدي يتراوح سعره من 26 وحتى 30 جنيها للكيلو، والحمص 55 جنيها، والبرغل والفريك المستورد 24 جنيها، والمكرونة 400 جرام 8 جنيهات، والدقيق 17 جنيها.