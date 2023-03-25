رئيس «القرآن الكريم» السابق يروي تفاصيل إنشاء أقدم إذاعة دينية

قال الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، إن الإذاعة لها عشاق ليس في مصر فقط ولكن في ربوع العالم كله، مضيفًا: «كانت تأتينا اتصالات من كل أنحاء العالم يتابعون برامجنا من مختلف البلاد».

كتابة مصاحف مذهبة

وأضاف «سليمان»، خلال حواره لقناة «إكسترا نيوز»، أنه سبق إنشاء المحطة بعض محاولات كتابة مصاحف مذهبة بها أخطاء مقصودة، ولذلك تم إنشاء أسطوانات تحمل تلاوة القرآن الكريم كاملًا بصوت الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، لكن فوجئوا أن الآلية لتشغيل هذه الأسطوانات صعبة.

وزارة الإرشاد الثقافي

وأوضح رئيس إذاعة القرآن الكريم سابقًا، أنهم فكروا بمعاونة وزارة الإرشاد الثقافي، حينها، في أن تكون هناك موجة راديو على الإذاعة مخصصة للقرآن الكريم، وبالفعل تم إنشاء هذه الإذاعة على موجتين، قصيرة ومتوسطة، وبثها 14 ساعة في اليوم، حفظًا للقرآن وإيصاله للجميع.