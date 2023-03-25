أماكن معرض أهلا رمضان في جنوب سيناء 2023.. تخفيضات على السلع

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بإنشاء أكثر من مكان لإقامة معرض أهلا رمضان بحيث يشمل معظم المدن.

أوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى إنشاء 8 معارض أهلا رمضان قبل بداية الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن المعارض مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري وتقوم مديرية التموين بالإشراف عليها للتأكد من توافر احتياجات المواطنين من السلع التموينية والخضر والفاكهة.

أماكن معارض أهلا رمضان

أوضح محافظ جنوب سيناء إنه جري إقامة معارض أهلا رمضان في هذه المناطق.

１- أهلا رمضان في طور سيناء وجري إقامة معرضين الأول بحوار مدرسة علي مبارك الابتدائية، والثاني بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء.

２- أهلا رمضان في شرم الشيخ وشمل منطقتين الأولي في حي النور والثاني في السوق التجاري القديم.

３- أهلا رمضان في دهب وجري افتتاحه الشهر الماضي.

４- أهلا رمضان في راس سدر وجري افتتاح الأسبوع قبل الماضي وهناك اثنين الأول أمام المدرسة الثانوية العسكرية والثاني في أبو صوير.

５- أهلا رمضان في أبورديس.

25 منفذ جملة

قال أحمد عيد مدير فروع الشركة العامة لتجارة الجملة بجنوب سيناء، إن هناك 25 فرعا للشركة موزعين علي مستوي المحافظة وتشمل جميع المدن من رأس سدر وحتي طابا.

أضاف أن كل مدينة بها فرع أو أكثر مزود بكل السلع التموينية واللحوم التي يحتاج لها المواطنين، بالإضافة إلي ياميش رمضان.