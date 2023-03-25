إضراب الموظفين يقطع خدمات الاتصالات والإنترنت بلبنان

تأثرت خدمات الاتصالات والإنترنت فى مناطق متفرقة بلبنان اليوم السبت بما فيها العاصمة بيروت، وذلك بسبب الإضراب المفتوح الذى بدأه أمس موظفو شركة أوجيرو "الشركة الوطنية للاتصالات بلبنان" احتجاجا على تأخر صرف الرواتب وتدني قيمتها بشكل كبير.

وأعلنت شركة أوجيرو أن أعطالا طرأت اليوم على 5 سنترالات بسبب الضغط على المولّدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في مناطق عمل هذه السنترالات والتي كان من بينها سنترال رأس بيروت الذي يؤمن خدمات الاتصالات والإنترنت لمناطق الحمرا وعدد من المناطق الحيوية التي تضم وزارات وبنوك لبنان.

وبعد فترة من العمل، أكدت أوجيرو عودة الخدمة في سنترال رأس بيروت ومعظم المناطق اللبنانية، فيما تبقى عدة مناطق بلا خدمات الاتصالات ولا الإنترنت.

ودخل موظفو أوجيرو في إضراب مفتوح عن العمل منذ يوم أمس الجمعة تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" بعدم الحضور إلى مراكز العمل والتوقف كليا عن القيام بأية أعمال في لبنان، بسبب تجاهل المطالب بتعديل الرواتب بعدما أصبحت قيمتها تعادل واحد في المائة من قيمتها الفعلية – على حد تقدير مجلس النقابة.

وشدد المجلس على أن مطالبه غير قابلة للتفاوض أو الابتزاز وخصوصا بعدما تم تجاهل الإضراب التحذيري الذي نفذه العاملون الأسبوع الماضي.

وأعلن مدير عام أوجيرو عماد كريديه رفضه لما اعتبره أخذ المواطنين رهينة لحين تحقيق مطالب العاملين، مؤكدا أنه لن يتوانى عن استخدام كل ما هو متوفر بين يديه لتأمين الخدمات، مشددا على أنه لا يمكن أن يتكهّن بالوقت الذي تعود فيه السنترالات التي خرجت عن الخدمة إلى العمل مرة أخرى وإصلاح الأعطال.