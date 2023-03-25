أماكن معرض أهلا رمضان في الوادي الجديد 2023 

يتطلع عدد كبير من المواطن الواحاتي إلى معرفة أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة الوادي الجديد 2023 التي تعرض كل السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تختلف عن الأسعار المنتشرة في الأسواق الحرة، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم.

أماكن معرض أهلا رمضان في محافظة الوادي الجديد 2023

وقال محمد رجب، وكيل وزارة التموين في الوادي الجديد، لـ«الوطن»، إنه تم افتتاح 15 معارضا خلال الفترة السالفة، وتم تحديد أماكن معرض أهلًا رمضان في الوادي الجديد 2023 ومراكزها الخمسة حتى يتعرف المواطن الواحاتي بسهولة ويسر على أماكن تواجد المعارض وذلك للاستفادة من التخفيضات في السلع الغذائية، وبالتحديد السلع الأساسية الأرز والزيت والدقيق بأسعار تقل بنسبة 20% عن باقي السلع الاستهلاكية في الأسواق.

وتستعرض «الوطن» أماكن معرض أهلًا رمضان في محافظة الوادي الجديد2023، حتى يسهل على المواطنين الوصول إليها وشراء السلع الغذائية وهي كالآتي:

أماكن معرض أهلا رمضان بمركز الخارجة:

-معرض رئيسي شارع الجمهورية أمام مديرية التموين

-سوبر ماركت هارمل حي البساتين.

-سوبر ماركت الرحمة حي البساتين

-مول المصرية حي البساتين

-سوبر ماركت اولاد حمام ميدان الشعلة

-منفذ امان شارع صلاح سالم

-سوبر ماركت اولاد الضمراني بسوق الخارجة

-سوبر ماركت جملة سلطان شارع وصفي

أماكن معرض أهلا رمضان بمركز الداخلة:

-المعرض الرئيسي مول المصرية ميدان المستشفي أمام ادارة تموين الداخلة- موط

- مول المصرية بمدينة موط الداخلة

أماكن معرض أهلا رمضان بمركز بلاط:

-مول المصرية مدينة بلاط

أماكن معرض أهلا رمضان بمركز باريس:

-مول المصرية مدينة باريس

أماكن معرض أهلا رمضان بمركز الفرافرة:

-المعرض الرئيسي السوق الحضاري بجوار سنترال الفرافرة

-مول المصرية بمدينة الفرافرة