تنتشر أماكن معرض أهلا رمضان في مطروح 2023، في العديد من المدن بنطاق المحافظه منها معرض في العاصمة مدينة مرسى مطروح، وفي مختلف المراكز والمدن يتوافر بها جميع السلع الغذائيه المتنوعة التى يهتم بها المواطنون.

أماكن معرض أهلا رمضان في مطروح 2023

وتنشر «الوطن» أماكن معرض أهلا رمضان في مطروح 2023، طبقا للمهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح لـ«الوطن»

- معرض أهلا رمضان في مرسى مطروح العاصمة خلف مقر مديرية التموين وسط المدينة.

- معرض أهلا رمضان اللوجستي بجانب سوق ليبيا بمدينة مرسى مطروح.

- معرض أهلا رمضان في مدينة الحمام بجوار مجلس المدينة.

- معرض أهلا رمضان في مدينة الضبعة بجوار مجلس المدينة.

- معرض أهلا رمضان في مدينة العلمين بجوار مجلس المدينة.

- معرض أهلا رمضان في مدينة النجيلة بجوار مجلس المدينة.

- معرض أهلا رمضان في مدينة سيدي براني بجوار مجلس المدينة.

- معرض أهلا رمضان في مدينة السلوم بجوار مجلس المدينة.

- معرض أهلا رمضان في مدينة سيوة بجوار مجلس المدينة.

قوافل سيارات في مطروح

وبخلاف أماكن معرض أهلا رمضان في مطروح 2023، قالت وكيل وزارة التموين بمطروح إن مديرية التموين بالتعاون مع الغرفه التجارية بمطروح تقوم بتنظيم قوافل من السلع والمواد الغذائية بجميع أنواعها من الأرز والزيت والسكر والسمن ومنتجات الألبان والمكرونات والشاي واليميش واللحوم تجوب القرى والنجوع في المناطق النائية البعيدة عن معارض رمضان وذلك لتوفير جميع المواد الغذائية لأهالي مطروح بأسعار مخفضة عن الأسواق.