«فطارك أحلى على البحر» مبادرة مصايف الإسكندرية في شهر رمضان

أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية مبادرة «فطارك أحلى على البحر» لتوفير إفطار وأمسيات للمواطنين على الشواطئ المجانية والعامة تخفيفا من على كاهل المواطنين، دون مقابل في شاطئ المندرة المجاني فيما توفرها بمقابل 5 جنيهات فقط على شاطئين عامين.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه قد تم إطلاق مبادرة لتشجيع المواطنين على الإفطار على شواطئ الإسكندرية المجانية منها والعامة أيضا، بدءا من الأحد المقبل، ومن ثم إقامة عروض وأمسيات رمضانية فنية بالمجان أيضا، بالإضافة إلى وجود معرض أهلا رمضان للتسوق في الشواطئ، وهي المبادرة الأولى من نوعها في إسكندرية للترفيه عن المواطنين ورفع عبئ العزومات والتجهيزات.

أمسيات رمضانية على شواطئ الإسكندرية

وأضاف رشاد في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة يشترك فيها 3 شواطئ أحدهم مجاني وهو شاطئ المندرة المجاني بالإضافة إلى شاطئي السرايا وجليم وكلاهما شواطئ عامة قيمة تذكرتهما 5 جنيه للفرد يستطيع بهذه القيمة الإفطار وحضور الأمسيات بقيمة التذكرة.

إفطار رمضاني على شواطئ الإسكندرية

وأكد أن كل الشواطئ الأخرى متاح الإفطار فيها بقيمة التذكرة إلا أن الشواطئ الثلاثة المذكورة هي التي ستضمن أمسيات رمضانية خلال الأيام المقبلة على أن يتم إعلان الجداول للمواطنين.