مايان السيد: يسرا ومنى زكي هما مثلي الأعلى وقدوتي في الفن

قالت الفنانة مايان السيد خلال استضافتها في برنامج «يا تقر يا تفر» على راديو النيل، إن طقوسها في رمضان تبدأ من الاستيقاظ مبكرا لصلاة الفجر وقراءة القرآن، وقضاء أحلى الأوقات مع أسرتها، مؤكدة أن والدها ووالدتها هما مثلها الأعلى، فهما نموذج للقوة والتحمل.

وكشفت مايان أن ملك ودنيا صديقتيها المقربتين من المرحلة الإبتدائية وهما «الصندوق الأسود» لها، مازحة بقولها: «ولو عايزين ينتقموا مني في يوم من الأيام معاهم كل أسراري».

لو لم أكن ممثلة سأكون خبيرة تجميل

وعن قدوتها ومثلها الأعلى في الفن، تقول مايان السيد إن مثلها الأعلى في الفن في مصر هما الفنانة يسرا والفنانة منى زكي، أما عالمياً فيولا ديفيس من هوليوود. مؤكدة أنها لا تضع خطة بدايلة للعمل في مجال آخر غير الفن، وأنها إذ لم تكن ممثلة وفنانة فأنها كانت ستختار مجال التجميل للعمل فية كخبيرة تجميل «ميكب ارتست».

وروت مايان خلال البرنامج الذي تقدمه لينا صالح: «شفت زوج صاحبتي قاعد مع واحدة، قولت استجدع وأقولها، صالحوا بعض في الآخر وأنا طلعت الخسرانة».

بحب المقالب منذ الطفولة

وقالت الفنانة مايان السيد ‘نها تُحب المقالب منذ أيام المدرسة، وتنفذها حاليا في لوكيشنات التصوير، كما كشفت عبر البرنامج عن انتمائها الكروي لنادي الأهلي، واختتمت حديثها بأنها «مش ممكن تتجوز حد من برج الجوزاء».