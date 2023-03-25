تفاصيل إجراء 10 عمليات زراعة قوقعة بالتأمين الصحي بسوهاج

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج إجراء 10 عمليات زراعة قوقعة للأطفال من محافظة سوهاج خلال 24 ساعة الماضية بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة المنفذة بمحافظة سوهاج، وفقا لبيات هيئة التأمين الصحي بمحافظة سوهاج.

إجراء التدخلات الجراحية بسوهاج

قال الدكتور محمد حسن ياسين مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة سوهاج إنه تم استضافة فريق زراعة القوقعة بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد مصطفى مساعد وزير الصحة ومدير معهد السمع والكلام، والأستاذ الدكتور إيهاب سيفين استشاري جراحة القوقعة بمعهد السمع والكلام بمستشفى الهلال للتأمين الصحي ، لإجراء التدخلات الطبية.

تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بسوهاج

وأضاف مدير التامين الصحي بسوهاج أن تلك العمليات تساهم في تيسير حصول منتفعي التأمين الصحي على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وتقديم أفضل الخدمات الطبية لمواكبة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة سوهاج.

205 حالات زراعة قوقعة بسوهاج

وكشف الدكتور محمد عبد الرحيم مدير مستشفى الهلال بمحافظة سوهاج أن إجمالي حالات زراعة القوقعة بالمستشفى وصل إلى 205 حالات منذ إنشاء وحدة زراعة القوقعة بالمستشفى الهلال.