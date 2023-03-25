تبطين 119 ترعة بنسبة تنفيذ أطوال 81% من المستهدف في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من تبطين 119 ترعة، بطول 470 كيلومترا و928 مترا، بنسبة تنفيذ أطوال 81%، من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 196 ترعة، بطول 581 كيلو متر، بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، بالتعاون مع وزارة الري.

أهداف مشروع تبطين الترع

يهدف المشروع إلى ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري.

وأوضح محافظ سوهاج أنه جار العمل في 77 ترعة، موجها بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها، مؤكدا على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق .

استمرار المشروع بسوهاج

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بمحافظة سوهاج أنه جاري المتابعة المستمرة والمرور الدوري على جميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات.