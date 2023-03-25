تفاصيل جريمة أسفل كوبري مسطرد.. مقتل شاب بطلق ناري بعد السحور

على بعد أمتار قليلة من الطريق الدائري بكوبري مسطرد بمنطقة شبرا الخيمة، فوجئ أحد المارة، أثناء سيره في تمام الساعة الثالثة فجر اليوم السبت، بوجود جثة شاب مصاب بطلق ناري داخل سيارته ولفظ أنفاسه الأخيرة وسط دمائه، وجرى نقلها ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

جثة داخل سيارة

في غضون دقائق قليلة، ورد لقسم شرطة ثان شبر الخيمة، بلاغًا من أحدى المستشفيات، باستقبال جثة شاب مقتول مصاب بطلق ناري وعثر على جثته داخل سيارة أسفل كوبري مسطرد، وعلى الفور انتقل إلى مكان العثور فريق من ضباط المباحث، وتبين وجود جثة لشخص مصابا بطلق ناري بالرأس، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بناء على توجيهات اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، لكشف هوية المجنى عليه وكشف ملابسات الحادث.

حضور خبراء الأدلة الجنائية

بعد دقائق قليلة انتقلت النيابة العامة لمسرح الواقعة وحضر خبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة في حضور فريق النيابة العامة من «بصمات دماء» لفحصها، وجرى التحفظ على 4 كاميرات جدد لكشف غموض الواقعة، كما طلبت النيابة العامة تصوير جثة المتوفي، ونشر الصور في أقسام الشرطة المحتلفة بالقاهرة في محاولة للتعرف على هويته من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين.

اعرف عقوبة القتل العمد

يقول المحامي حمدي العربي الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ الواقعة من المتوقع أن تقيد بقتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بحسب ما ورد بالمادة رقم 2344 من قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت عقوبة القتل العمد كما يلي: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».