شقيقة «ممرضة المرج» ضحية خلافات مع زوجها: كانت عازماني على عيد ميلادها

تفاصيل جديدة روتها شقيقة «أسماء أحمد» صاحبة الـ32 عامًا، تعمل ممرضة داخل مستشفى قصر العيني، والتي ألقاها زوجها من الطابق التاسع من العقار التي تسكن به داخل أحد الشوارع التابعة لمنطقة مؤسسة الزكاة، بدائرة قسم شرطة المرج، وسط مشهد مؤلم شاهده الجميع، مؤكدة شقيقتها هاتفتها يوم الواقعة لعزومتها على حفل عيد ميلادها في ذات اليوم، وبعد أن أغلقت الاتصال بمرور ساعات قليلة، هاتفتها مرة أخرى أبلغتها أنها لا تريد الاحتفال لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مشادتها مع زوجها.

بقالهم 7 سنين متزوجين

وعن علمها بالواقعة، أضافت: «بقالهم 7 سنين متزوجين وكانوا دائما في مشاكل مع بعض، ويوم الواقعة علمنا بكواليس الواقعة من أصدقاء زوجها المتهم، وعند التحدث مع أطفالها أبلغونا أن والدهم قد قام بالاعتداء بالضرب على والدتهم ومزق لها ملابسها وقاموا بالدلوف سويًا إلي بلكونة الشقة، وبعدها فوجئوا بوجود جثتها في الشارع.. واتصلت كمان بصديقة لها قالتلها خلي هبة أختي الكبيرة تاخد بالها من عيالي.. كانت مستحملاه 7 سنين عشان بتحبه وعشان عيالها وكانت بتقول أنه ملوش حد وكانت خايفة على خراب بيتها».

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

بعد ضبط المتهم من قبل ضباط مباحث قسم شرطة المرج شمال القاهرة، ويدعى «عمار» يعمل قهوجي، حين اتهامه بالتسبب في وفاة زوجته، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم وأسرة المجني عليها لكشف ملابسات الواقعة، وجددها قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعرف على عقوبة القتل العمد

قال المحامي أحمد حسن الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ الواقعة من المتوقع أن تقيد بقتل عمد مع سبق الإصرار والترصد بحسب ما ورد بالمادة رقم 2344 من قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت عقوبة القتل العمد كما يلي:

«يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».