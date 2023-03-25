كلمات أغنية تتر مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا من تأليف وألحان بطل العمل مصطفى عنبة الذي يشارك لأول مرة في الدراما الرمضانية هذا العام بالمسلسل الذي يعرض عبر قناتي سي بي سي، وسي بي سي دراما.

عنبة صاحب كلمات أغنية تتر مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

كلمات أغنية تتر مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا، الذي يخرجه عمرو صلاح، هي:

لو فاكرنا نمنا ننه حمد الله على السلامة

مش سكتين اهو بنسعى لحد ما تلعب معانا

اكيد هنلاقي اللى ناقصنا وننسى الهم بابتسامة

ياللي مستني تشوف اخرنا روح يابابا بالسلامة

اكيد الزعل فى يوم هيخلص واللى احنا عاوزينه هيحصل

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حمد الله على السلامة

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي ، ومطرب المهرجانات عنبة، وسما إبراهيم، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج جمال العدل.