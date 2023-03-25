مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 3.. يسرا تطلب عصير قصب بقسم الشرطة

تتواصل المواقف الكوميدية للفنانة يسرا ضمن أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 3؛ إذ طلبت خلال تواجدها في قسم الشرطة أن تشرب وابنها سامح الذي يجسد دوره الفنان آدم الشرقاوي، عصير قصب.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 3 بطولة يسرا

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 3، شهدت ظهور الفنانة شيماء سيف التي تجسد دور زوجة الفنان محمد ثروت، الذي يقوم بدور أكرم شقيق محامي يسرا.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 3 يعرض على cbc

تستكمل مشاهد عنبة مع مايان السيد خلال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 3، إذ يقوم عنبة بعزومة مايان على أكلة طعمية وبصل خلال انتظارها لوالدتها في الشارع؛ إذ أنها لا تزال في القسم.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي، وهو من إخراج عمرو صلاح، ويتناول قصة دكتورة تعود لمصر بعد 25 عاما من وفاة زوجها لكي تستلم ميراثها منه.