موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل حمد الله على السلامة بطولة يسرا

موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل حمد الله على السلامة، سيكون اليوم الساعة الرابعة والنصف مساء، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، وتشهد حلقة اليوم أحداثا مهمة ومصيرية في حياة شخصية الدكتورة سميحة التي تجسد دورها الفنانة يسرا.

موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل حمد الله على السلامة على قناة cbc

موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل حمد الله على السلامة سيكون الساعة السادسة والربع مساء اليوم على قناة سي بي سي دراما، أما الإعادة فستكون الثانية والربع عصرا، والساعة الثامنة صباحا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل.

أحداث مسلسل 1000 حمد لله على السلامة

تدور أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، حول شخصية دكتورة تجسدها الفنانة يسرا، وتعود من الخارج من أجل استلام الميراث.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي ومن إخراج عمرو صلاح، ويدور عن دكتورة تعود لمصر بعد 25 عاما من وفاة زوجها لكي تستلم ميراثها منه.