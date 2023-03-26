يرغب جمهور الدراما التليفزيونية في معرفة مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، والذي تدور أحداثه داخل قرية ليست موجودة في الحقيقة ومن وحي خيال الكاتب تُسمى «تل شبورة».

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

وتأتي مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، يوميا من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، بينما يتم إعادته أكثر من مرة عبر القناة ذاتها.

مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة

وبخصوص مواعید عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، فيما يتعلق بالإعادة، تكون الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

وتظهر روبي خلال أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة بشخصية جديدة، حيث تؤدي دور الدكتورة صفية الفارس، أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية، بينما تتغير حياتها فجأة بعد وفاة زوجها بأزمة قلبية حادة، وتوليها عمودية قريتها تل شبورة، حيث تدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل حضرة العمدة بطولة وفاء عامر

ويشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، كل من أحمد رزق، ومحمود عبد المغني، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ونهلة سلامة، ودينا، ووفاء عامر وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

وكشفت شبكة تليفزيون الحياة، عن التردد الجديد الخاص بها، حيث تأتي على تردد 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.