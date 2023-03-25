تصدرت عمليات البحث عن مواعید عرض حضرة العمدة بطولة روبي على قناة الحياة في رمضان 2023، لا سيما بعد تصاعد الأحداث داخل قرية تل شبورة، ومحاولة بعض العائلات لإقصائها من ذلك المنصب.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

وتأتي مواعید عرض حضرة العمدة بطولة روبي على قناة الحياة في رمضان 2023، يومياً طوال أيام الأسبوع، عقب انتهاء صلاة التراويح، حيث يعرض في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، بينما يعاد 3 مرات، وهي: الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحا، واخيرا الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم التالي.

أحداث وقصة مسلسل حضرة العمدة

ولجأت روبي خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة في الحلقات الأولى من العمل، إلى صديقتها الطبيبة النفسية لمساعدتها في علاجها، حيث أصيبت بـ«تروما» عقب وفاة زوجها الشاب بأزمة قلبية مفاجئة أمام عينها، لتطلب منها بضرورة تغيير نمط حياتها والتعايش مع الأمر، حتى تتغيير حياتها فجأة، بالانتقال إلى قريتها «تل شبورة» وتتولى عمودية القرية.

مسلسل حضرة العمدة بطولة وفاء عامر

المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ويشارك في بطولته كل من روبي، أحمد رزق، وفاء عامر، محمد مهران، أحمد بدير، محمد محمود عبد العزيز، إيهاب فهمي، محمود حافظ وآخرين.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة

ونوهت شبكة تليفزيون الحياة عن التردد الجديد الخاص بها، لاسيما وأنها الناقل الحصري لمسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، حيث تأتي على تردد 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.