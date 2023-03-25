«النقل»: الوزارة تعمل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع «الري»

أكد تقرير صادر عن وزارة النقل، أن الوزارة تعمل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري، موضحاً أنه تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة.

وأضاف التقرير، أن الوزارة أعدت خطة طموحة لتطوير قطاع النقل النهري، تشتمل على تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة.

إنشاء وحدات نهرية جديدة

وأشار التقرير إلى أن أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها هي إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري مثل بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

كما تتضمن مجالات النقل النهري، التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، وضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث وبناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.- إنشاء موانئ وارصفة نهرية.

توفير خدمات الخرائط الإلكترونية

ونوه التقرير إلى أن وزارة النقل، تقوم وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهر لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية.