وزارة النقل تنشر صورا جديدة لمحطة وادي النيل بمترو الأنفاق

نشرت وزارة النقل، عدداً من الصور التي توثق تقدم أعمال تنفيذ محطة وادي النيل ضمن أعمال تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، والذي يعتبر أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وتسعى الوزارة لتوفيره والتوسع فيه في الفترة الأخيرة.

أبرز المعلومات عن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو

- يمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم.

- تشتمل المرحلة الثالثة على عدد 15 محطة.

- تبدأ محطات المرحلة الثالثة من العتبة حتى ميدان الكيت كات.

- تتفرع شمالاتً محطات المرحلة الثالثة منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائري.

- تتفرع جنوباً المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعىي وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

- تُنفذ المرحلة الثالثة على ثلاثة أجزاء:

- الجزء الأول بطول 4 كم وتشتمل على 4 محطات نفقية.

- يمتد الجزء الثاني بطول 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشمل على 6 محطات.

- أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات.