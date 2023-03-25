 «الأعلى للجامعات» يشكل لجنة للبدء في استصلاح 200 فدان لكل جامعة بالوادي الجديد

وافق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على قبول طلاب مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، الحاصلين على درجة الدبلوم فوق المتوسط بالجامعات التكنولوجية الحكومية، وفقًا للضوابط المُنظمة لهذا الشأن.

تشكيل لجنة مُشتركة

كما وافق المجلس أيضا على تشكيل لجنة مُشتركة بين أساتذة جامعات (الإسكندرية – عين شمس – بني سويف - العريش - القاهرة - الوادي الجديد - طنطا )؛ بهدف البدء الفعلي في استصلاح 200 فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد، باستخدام بنية تحتية وآلات ومُعدات مشتركة، لتقليل التكلفة وضمان التنفيذ على أعلى مستوى في أسرع وقت، وذلك في إطار تنفيذ مشروع شراكة بين الجامعات المصرية ومحافظة الوادي الجديد، بشأن تخصيص 1000 فدان من أراضي المحافظة لاستغلالها في مجالات البحث العلمي.

مواعيد انطلاق امتحانات التيرم الثاني

وأكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالعام الدراسي الجاري و الفصل الدراسي الثاني، ومواعيد انطلاق امتحانات التيرم الثاني المقرر أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.